Yılın Aşkı Bitti mi? Hakan Sabancı’dan Hande Erçel ile ‘Ayrılık’ İddialarına Yanıt

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, Etiler'de objektiflere yansıdı. Sabancı, Hande Erçel’le ayrılık iddialarına yanıt verdi. Sabancı, “Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor” diyerek söylentilere son noktayı koydu.

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Yılın Aşkı Bitti mi? Hakan Sabancı’dan Hande Erçel ile ‘Ayrılık’ İddialarına Yanıt

Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecilerin objektiflerine takılan iş insanı Hakan Sabancı, özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özellikle son dönemde magazin gündemini meşgul eden “ayrılık” iddialarına son noktayı koyan Sabancı, Hande Erçel’le ilişkisinin devam ettiğini net bir dille ifade etti.

Yılın Aşkı Bitti mi? Hakan Sabancı’dan Hande Erçel ile ‘Ayrılık’ İddialarına Yanıt - Resim : 1

'YANLIŞ BİLİNİYOR'

Yaklaşık bir yıldır ünlü oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşayan Hakan Sabancı, son haftalarda sık sık gündemde yer alan ‘ayrıldılar’ haberleri hakkında konuştu. Basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıt veren Sabancı, “Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor” diyerek söylentilere nokta koydu.

Yılın Aşkı Bitti mi? Hakan Sabancı’dan Hande Erçel ile ‘Ayrılık’ İddialarına Yanıt - Resim : 2

Öte yandan Hande Erçel, bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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