'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan Kahreden Haber, Yakın Dostu Herkesten Dua İstedi

Geçtiğimiz seneden itibaren sağlık sorunlarıyla mücadele eden, ‘Taş Bebek’ olarak hafızalara kazınan ünlü sanatçı Gönül Yazar’ın son sağlık durumu belli oldu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Gönül Yazar’a ilişkin bir paylaşım yaptı. Akar, paylaşımında ‘Sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil' dedi ve herkesten dua istedi.

VASİYETİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Gönül Yazar, son olarak açıkladığı vasiyeti ile gündem olmuştu. Usta sanatçı çok konuşulan vasiyetine ilişkin ‘Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalı olmuş, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım’ demişti.

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Asıl adı Mürşide Gönül Özyeğiner olan, Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Yazar, 1962'de yayınladığı "Aman Aman Gül Pembe / Kalemi Al Eline" 78'liği ile ismini duyurdu.

Daha sonra iki kez taş plak kaydı yayınlayan ünlü sanatçı, yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anılmaya başlandı.

Okuduğu pop müzik tarzdaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gören Yazar, Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı.