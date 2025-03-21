Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel'den Bir Bomba Daha...Arzu Sabancı Hamlesinin Eli Kulağında

Sosyetenin gözde ailesi Sabancılar’ın küçük oğlu Hakan Sabancı ile 3 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel dünyaya nam saldı. Arzu Sabancı’nın müstakbel gelin adayı Hande Erçel’in son hamlesi görenleri hayran bıraktı. İşte Hande’den çok konuşulan ‘İspanya’ çıkarması…

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Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel'den Bir Bomba Daha...Arzu Sabancı Hamlesinin Eli Kulağında

Son olarak ünlü oyuncu Barış Arduç ile başrollerinde yer aldığı ‘Rüzgara Bırak’ filmiyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu Hande Erçel’in yıldızı parlamaya devam ediyor.

ARZU SABANCI’DAN DA ONAY ALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’nda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve takipçilerinden tam not alan Hande Erçel, kayınvalide adayı Arzu Sabancı’dan da onay almıştı. Arzu Sabancı’nın Hande Erçel’in Hello Dergisi’nde yayınlanan fotoğraflarını beğenmişti.

Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel'den Bir Bomba Daha...Arzu Sabancı Hamlesinin Eli Kulağında - Resim : 1

DÜNYACA ÜNLÜ DERGİDE KAPAK OLDU

Sevgilisi Hakan Sabancı’yla İspanya’ya giden oyuncu Hande Erçel, Marie Clear dergisinin kapağı için kamera karşısına geçti. Erçel’in birbirinden iddialı pozları görenleri mest etti.

Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel'den Bir Bomba Daha...Arzu Sabancı Hamlesinin Eli Kulağında - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hakan Sabancı Hande Erçel Arzu Sabancı ünlü oyuncu
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