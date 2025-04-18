Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti

Mart ayının sosyal medyada en çok konuşulan oyuncuları belli oldu. Hangi eski sevgililer listede kaçıncı sırada yer aldı? Hangi aşıklar zirve için birbiriyle yarıştı. İşte çok konuşulacak o liste…

Esma Karayel Esma Karayel
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Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti

Kim zaman renkli kimi zaman tansiyonu yüksek ünlüler dünyasındaki haraketlilik tüm hızıyla devam ederken, Mart ayında sosyal medyada en çok konuşulan dizi oyuncuları belli oldu. Dikkat çeken liste, Beklenen Kral isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti - Resim : 1

ESKİ SEVGİLİLER YARIŞTI

Hangi dizinin başrolünün ismi dillerden hiç düşmedi? Hangi oyuncunun ismi sevgilisinin önüne geçti? Hangi eski sevgililer listede 4. sırayı kapmak için yarıştı? Hangi popüler oyuncu zirveden yere çakıldı? İşte sosyal medyanın ‘sosyal medyaya’ damga vuran listesi…

Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti - Resim : 2

Mart ayının en çok konuşulan oyuncusu Star Tv’de ekrana gelen, ismi linç edilerek sürekli anılan Yalı Çapkın’ı dizisinde ‘Ferit Korhan’ karakteri ile kariyerinde dev bir sıçrama yapan Mert Ramazan Demir oldu.

Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti - Resim : 3

Daha önce Öğretmen dizisi ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu 3 sezon devam eden ve yakın zamanda ekrana veda eden Yalı Çapkını ile çok konuşuldu. Mert Ramazan Demir dizide eşi ‘Seyran’ karakterine hayat veren oyuncu Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişki ile de sık sık anıldı.

Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti - Resim : 4

Listede ikinci sırayı ise Yalı Çapkını dizisinin diğer başrolü Afra Saraçoğlu aldı. Saraçoğlu Mart ayında hem dizisi hem de yurt dışında katıldığı dünyaca ünlü markaların lansmanları ile en çok konuşulan ikinci ünlü oyuncu oldu.

Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti - Resim : 5

İşte listedeki diğer oyuncular…

1. Mert Ramazan Demir

2. Afra Saraçoğlu

3. Halil İbrahim Ceyhan

4. Sıla Türkoğlu

5. Alp Navruz

6. Cemre Arda

7. Gökberk Yıldırım

8. Mert Yazıcıoğlu

9. Melis Sezen

10. Aras Bulut İynemli

Mart Ayında Dillerden Düşmeyen Oyuncular Kim? Zirvedeki Ters Köşe Etti - Resim : 6

Etiketler
Sıla Türkoğlu Yalı Çapkını mert ramazan demir Afra Saraçoğlu Aras Bulut İynemli Star TV
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