Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Sevgilisinden Büyük Sürpriz, Görenler Hayran Kaldı

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, 26.yaş gününü sevgilisi Ata Ayyıldız’ın sürpriz partisiyle kutladı. Genç çiftin mutluluk pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Sevgilisinden Büyük Sürpriz, Görenler Hayran Kaldı

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, 26 yaşına girdi. Son zamanlarda hem rol aldığı dizi hem de aşk hayatı ile konuşulan güzel oyuncu, iş insanı Ata Ayyıldız ile sevgili olduğunu duyurmuştu.

SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ KUTLAMA

Türkoğlu’nun yeni sevgilisi ile romantik pozları hayranlarının da beğenisini kazanmış, ünlü oyuncu paylaşımlarında sık sık sevgilisine yer vermişti Sıla Türkoğlu’nun sevgilisi Ata Ayyıldız, sevgilisinin yaş günü için bir parti organize etti.

MUTLULUK POZLARI ART ARDA GELDİ

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncunun sevgilisi Ata Ayyıldız, partide birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Sevgilisinden Büyük Sürpriz, Görenler Hayran Kaldı - Resim : 1

‘PEMBE’ İÇİN AĞLAMIŞTI

Sıla Türkoğlu son olarak diziye veda eden ünlü oyuncu Sibel Taşcıoğlu için hazırlanan vedada döktüğü gözyaşları ile çok konuşulmuş, ‘Pembe’ karakterine sosyal medya hesabından da veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Sevgilisinden Büyük Sürpriz, Görenler Hayran Kaldı - Resim : 2

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