Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali öncesi heyecan artıyor. Son bölümde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı sonrası dizinin kadrosuna bomba gibi bir isim katılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosundaki değişimlerle gündemden düşmüyor. Son bölümde Pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı izleyicileri şaşırtmışken, diziye bomba bir isim dahil oluyor.
ÜNLÜ OYUNCU DİZİYE GELİYOR
30 Mayıs’ta sezon finaline gidecek olan ve başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümlerinde yeni entrikalar yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir dönemin fenomen yapımı Doktorlar dizisinde Aslan karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak gelecek.
Devrim Nas, dizide tiyatrocu bir karaktere hayat verecek. Konuk oyuncu olarak kadroya dahil olan Nas’ın performansı, hikayeye nasıl bir yön verecek şimdiden merak konusu oldu.