Safiye Soyman Metroya Bindi, Öve Öve Bitiremedi... Görenler Bir Daha Baktı

Show TV’de yayınlanan Bülent Ersoy, Banu Alkan’ın da yer aldığı fenomen program ‘Dünya Güzellerim’e gündem olan İngilizce konuşması ile damga vuran Safiye Soyman, metroya bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Safiye Soyman Metroya Bindi, Öve Öve Bitiremedi... Görenler Bir Daha Baktı

Toplu taşımayı daha önce de kullandığını belirten Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Safiye Soyman, İstanbul'da metro kullandı. Soyman o anları ‘Vallahi metroyla gitmek ne kadar rahatmış’ diyerek takipçilerine duyurdu.

Safiye Soyman Metroya Bindi, Öve Öve Bitiremedi... Görenler Bir Daha Baktı - Resim : 1

'HALKA KARIŞMAYI SEVİYORUM'

Bir video çeken Soyman, şunları söyledi: Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci bölüm. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum. Güzel görüyorsunuz. Önemli olan rahatlık. Vallahi bütün bu saatten sonra rahatlık istiyorum. Çabuk gidelim. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da, o Safiye Soyman, normalde ben Safiye’yim.

Safiye Soyman Metroya Bindi, Öve Öve Bitiremedi... Görenler Bir Daha Baktı - Resim : 2

'NAVİGASYON BİR BUÇUK SAAT GÖSTERİYOR'

‘Osmanbey'e gitmem gerekiyordu, hop 15 dakikada gittim’ diyen Soyman trafiği şöyle eleştirdi: Tamam, trafik... Bir baktım navigasyona, bir buçuk saat gösteriyor. Trafikten, kızımla, Ümran ile beraber o kadar güzel gittim ki, o da çok sevdi.

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Safiye Soyman İstanbul Metro
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