Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler, Sevgilisi Ömer Gürgen ile Nişanlandı, Fotoğraflarına Beğeni Yağdı

Bodrum Masalı, Canevim, Nefes Nefese gibi dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ezgi Şenler sevgilisi Ömer Gürgen ile ilişkisinde yeni bir adım daha attı. Şenler, aile arasında düzenlenen bir törenler nişanlandı.

'EVET' DEMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Şenler, Ömer Gürgen ile uzun süredir sorunsuz ilerleyen ilişkisini duyurmuş, genç çiftin hayranları bu ilişkiyi sıcak karşılamıştı. Şenler geçtiğimiz Aralık ayında Gürgen’den aldığı evlilik teklifine ‘Evet’ dediği anlar sosyal medya hesabından duyurmuştu.

NİŞANLANDI

Çiftten hayranlarını sevindirecek bir haber daha geldi. Ezgi Şenler, sevgilisi Ömer Gürgen nişanlandı. Genç çiftin aile arasında yapılan nikah törenindeki mutlu kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ezgi Şenler’in yakın çevresi de bu özel gününde çifti yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı karelere ‘Hayırlı olsun’ dilekleri gelirken Şenler’in zarafeti de çok konuşuldu.