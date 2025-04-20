Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler, Sevgilisi Ömer Gürgen ile Nişanlandı, Fotoğraflarına Beğeni Yağdı

Geçen yıl sevgilisi Ömer Gürgen’in evlilik teklifine ‘Evet’ diyen ünlü oyuncu Ezgi Şenler, nişanlandı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Şenler’e beğeni yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler, Sevgilisi Ömer Gürgen ile Nişanlandı, Fotoğraflarına Beğeni Yağdı

Bodrum Masalı, Canevim, Nefes Nefese gibi dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ezgi Şenler sevgilisi Ömer Gürgen ile ilişkisinde yeni bir adım daha attı. Şenler, aile arasında düzenlenen bir törenler nişanlandı.

Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler, Sevgilisi Ömer Gürgen ile Nişanlandı, Fotoğraflarına Beğeni Yağdı - Resim : 1

'EVET' DEMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Şenler, Ömer Gürgen ile uzun süredir sorunsuz ilerleyen ilişkisini duyurmuş, genç çiftin hayranları bu ilişkiyi sıcak karşılamıştı. Şenler geçtiğimiz Aralık ayında Gürgen’den aldığı evlilik teklifine ‘Evet’ dediği anlar sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler, Sevgilisi Ömer Gürgen ile Nişanlandı, Fotoğraflarına Beğeni Yağdı - Resim : 2

NİŞANLANDI

Çiftten hayranlarını sevindirecek bir haber daha geldi. Ezgi Şenler, sevgilisi Ömer Gürgen nişanlandı. Genç çiftin aile arasında yapılan nikah törenindeki mutlu kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ezgi Şenler’in yakın çevresi de bu özel gününde çifti yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı karelere ‘Hayırlı olsun’ dilekleri gelirken Şenler’in zarafeti de çok konuşuldu.

19 Yıl Sonra Yeniden! Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler Çocukluk Aşkıyla Evleniyor19 Yıl Sonra Yeniden! Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler Çocukluk Aşkıyla EvleniyorMagazin

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