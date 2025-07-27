İstanbul'da Komşu Kavgasında Kan Döküldü: Biri Göğsünden Bıçaklandı, Birinin Evi Kurşunlandı

Esenyurt'ta çocuklarla başlayan kavgaya aileleri de dahil oldu. İki komşu aile arasında çıkan kavgada bir şahıs göğsünden bıçaklanırken, yaralı şahsın ailesi de diğer tarafın evini kurşunladı.

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İstanbul'da Komşu Kavgasında Kan Döküldü: Biri Göğsünden Bıçaklandı, Birinin Evi Kurşunlandı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi 458. Sokak'ta akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki komşu aile arasında çocuklar yüzünden kavga çıktı. Çocukların başlattığı kavgaya ebeveynlerin de de dahil olmasıyla ortalık karıştı.

Olayda taraflardan biri olan Mehmet H.S. göğsünden bıçaklandı. Daha sonra bıçaklanan Mehmet H.S.'nin ailesi silahlarla diğer tarafın evini kurşunladı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul'da Komşu Kavgasında Kan Döküldü: Biri Göğsünden Bıçaklandı, Birinin Evi Kurşunlandı - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan Mehmet H.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri çevik kuvvet ile geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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