Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TSK'dan İhraç Yetkisi Verilecekti: Tepki Çeken Teklifte Geri Adım Atıldı

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teğmen ve albay rütbesindeki subayları disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç etme yetkisi tanıyan düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifinde, tepkiler üzerine üç madde geri çekildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TSK'dan İhraç Yetkisi Verilecekti: Tepki Çeken Teklifte Geri Adım Atıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin tartışma yaratan üç madde geri çekildi. Geri çekilen maddeler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a disiplinsizlik gerekçesiyle teğmen ve albay rütbesindeki subayları ordudan ayırma yetkisi veren düzenleme de bulunuyor.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlık ettiği komisyondaki görüşmelere, CHP'li milletvekillerinin protestoları damga vurdu. Muhalefetin sert eleştiriler yönelttiği teklifin 4., 9. ve 10. maddeleri, AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem'in önergesiyle komisyondan geri çekildi.

AK Partili Orhan Erdem, maddelerin "yeniden değerlendirilmek üzere" geri çekildiğini belirterek, bu konudaki düzenlemelerin ilerleyen süreçte tekrar ele alınabileceği sinyalini verdi.

MADDELER NELERİ İÇERİYOR?

4. madde, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği bir yetkiyi yeniden düzenleyerek, Cumhurbaşkanı'na TSK personel kanununa dayanarak subayları disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç etme yetkisi veriyordu.

9 ve 10. maddeler ise benzer şekilde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan teğmen ile albay arasındaki rütbedeki subayları kapsayan disiplin ihraç düzenlemelerini içeriyordu.

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Kaynak: ANKA

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