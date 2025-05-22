Boğazına Şeker Kaçan Çocuğu Esnaf Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

İstanbul Esenyurt’ta, annesiyle yürürken boğazına şeker kaçan küçük bir çocuk, çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen nefes alamaz hale geldi. Olay yerine yakın bir esnafın hızlı müdahalesi ise olası bir faciayı önledi. Heimlich manevrası uygulayan esnaf, çocuğun hayatını kurtardı. Yaşanan panik anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYAT KURTARDI

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen çocuk, ağzındaki şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Çocuğun rengi kısa sürede değişti, çevredeki vatandaşlar ve annesi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada bir esnaf, olayı fark ederek Heimlich manevrası ile müdahale etti. Manevra sonrası çocuk tekrar nefes almaya başladı ve sağlık durumu normale döndü.

O anlara tanıklık eden esnaf Arif Yılmaz, "Küçük bir çocuk annesiyle birlikte caddede yürüyordu. Şeker gibi bir cisim boğazına kaçtı ve çocuk boğulmaya başladı. O sırada bir esnaf arkadaşımız Heimlich manevrası ile müdahale ederek çocuğu kurtardı. Durumu iyiydi, olay sonrasında annesiyle birlikte yürüyerek uzaklaştılar. Bu gibi durumlarda halkımızın duyarlı olması gerekiyor, arkadaşımız güzel bir davranışta bulundu." dedi.

Kaynak: İHA