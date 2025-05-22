Sokakta Yürürken Üzerine Dev Anten Düştü! Yürekler Ağza Geldi

İstanbul Fatih'te sokakta yürüyen bir vatandaşın üstüne dev bir çanak anten düştü. O anlar anbean kaydedilirken, yürekler ağza geldi.

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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir vatandaş yolda yürürken adeta ölümden döndü. Sokakta yürüyen bir kişinin üzerine binanın çatısında bulunan çanak anten düştü. Olayın ardından vatandaş hafif yaralandı.

21 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Fatih'te Hobyar Mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir kişinin üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü. Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çanak anten koluna çarpıp düşen adam hafif yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Çanak antenin daha önce söküldüğü ve çatıda durduğu öğrenildi.

Sokakta Yürürken Üzerine Dev Anten Düştü! Yürekler Ağza Geldi - Resim : 1

Adamın yolda yürüdüğü sırada çanak anteni görmesi ve antenin adamın omzuna çarparak yere düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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