Bungalovda 'Gizli Kamera Skandalında' Yeni Delil! Telefondan Çıktı, Ampuldeki El Kimin?

Sapanca’da bungalovda ortaya çıkan gizli kamera skandalında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk’un cep telefonunda gizli kameranın ampule konulduğu anın fotoğrafı bulundu. İşte skandal olayın en çarpıcı delili…

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Bungalovda 'Gizli Kamera Skandalında' Yeni Delil! Telefondan Çıktı, Ampuldeki El Kimin?

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov kiralayan Kozan ailesi, ampul içine yerleştirilmiş gizli kamerayı fark etmiş ve ailenin şikayeti sonrasında mide bulandıran skandala ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Bungalovda 'Gizli Kamera Skandalında' Yeni Delil! Telefondan Çıktı, Ampuldeki El Kimin? - Resim : 1

SAHİBİ VE ORTAĞI TUTUKLANMIŞTI

Türkiye’nin konuştuğu olay sonrasında bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek tutuklanmıştı. Skandal olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Bungalovda 'Gizli Kamera Skandalında' Yeni Delil! Telefondan Çıktı, Ampuldeki El Kimin? - Resim : 2

FOTOĞRAFI TELEFONUNDAN ÇIKTI

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre ampul görünümlü gizli kameranın fotoğrafı, bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk’un cep telefonundan çıktı.

Ankara’ya kriminal incelemeye gönderilen cep telefonunda bulunan fotoğrafın gizli kamera jakuzinin üstüne yerleştirilmeden önce çekildiği tespit edildi. Ampulü tutan elin net şekilde görüldüğü fotoğrafa dair elin kime ait olduğunu tespiti için yeni bir inceleme yapılacak. İnceleme için telefonun sahibi Hüseyin Koşuk’un el fotoğrafları da çekildi.

Bungalovda 'Gizli Kamera Skandalında' Yeni Delil! Telefondan Çıktı, Ampuldeki El Kimin? - Resim : 3

Öte yandan suçlamaları reddeden Hüseyin Koşuk savcılık ifadesinde elin kendisinin olmadığını öne sürdü. Teknik inceleme raporunda şüpheli Koşuk’un telefonunda ‘kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli’ bir program da tespit edildi.

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Kaynak: Hürriyet

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