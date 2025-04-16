Sapanca'daki Bungalov Skandalının Ardından Gündeme Geldi: Gizli Kamera Nasıl Tespit Edilir?

Sapanca’da bir bungalovda bulunan gizli kamera, özel alanlarda gizlilik endişesini yeniden gündeme taşıdı. İstanbul’dan Sakarya’ya tatile gelen bir aile, konakladıkları evde yatak odası ve jakuziyi görecek şekilde yerleştirilmiş, ampul içine gizlenmiş bir kamera tespit etti. Aile durumu hemen polise bildirerek şikâyetçi oldu. İşletme sahibi ve çalışanı tutuklanırken, ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz olarak mühürlendi. Polis ekipleri de elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

GİZLİ KAMERA NASIL TESPİT EDİLİR?

Yaşanan bu olay, vatandaşlarda “Gizli kameralar nasıl tespit edilir?” ve “Nerelerde saklanabilir?” sorularını beraberinde getirdi. 25 yıldır güvenlik sistemleri üzerine çalışan uzman Resul Karaaslan, teknoloji sayesinde kameraların her geçen gün daha küçük ve gizlenebilir hale geldiğini söyledi. Karaaslan, "Teknoloji iyi niyetli insanların elindeyse faydalı olabilir, ancak art niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşın yaşadığı mağduriyet ilk ve tek değil. Onun gibi birçok otel odalarında, gidilen apartlarda, bungalov tarzı yerlerde bu tarz olaylar olabiliyor." dedi.

'CEP TELEFONUYLA BULUNABİLİR'

Gizli kameraları tespit etmenin bazı pratik yolları olduğunu belirten Karaaslan, cep telefonlarının bu konuda önemli bir araç olabileceğini söyledi. Karaaslan, "Gizlenmiş kamerayı bulmanın en pratik yolu cep telefonudur. Cep telefonun kamerasıyla bunu tespit edebilirler. Çünkü cep telefonundaki kamera UV ışınlarını gördüğü için bizim gözle göremediğimiz kızıl ötesi ışınları görebiliyor. Örneğin bir televizyon kumandasını cep telefonunuzun karşısına koyarak işlem yaptığınızda sizin görmediğiniz ışınlar kameraya yansır. Yine bunun gibi öncelikli olarak yapılması gereken, bir odaya gittiklerinde odanın ışığını tamamen kapatarak telefonun ışığını açmaları gerekir. Bu şekilde eğer odada gizli bir kamera var ise lensi yansıma yapacaktır. İkinci bir seçenek olarak gittikleri yerlerde cep telefonun kamerasını açabilirler. Kamerayı açtıklarında UV ışını direkt kamerada gözükecektir. Eğer oda yoksa bir el fenerini şüphelendikleri noktaya tutarak yansıması ile bulabilirler." dedi.

Kameraların genellikle priz içlerine, duman dedektörlerine, saatlere veya pervazların içine gizlendiğini belirten Karaaslan, kombilerin içine bile gizli kamera yerleştirildiğini söyledi.

Ayrıca bu kameraların yalnızca kayıt yapmakla kalmayıp, anlık olarak internet üzerinden canlı yayın da yapabildiğini vurgulayan Karaaslan, "Bu kameraların korkunç özellikleri var. Bunlardan bir tanesi, bu kameralar doğrudan kayıt yapabiliyor, doğrudan internete bağlanabiliyor ve kullanıcı tarafından canlı bir şekilde izlenebiliyor..." şeklinde konuştu. Güvenlik uzmanı, bu tür durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve basit yöntemlerle kamera tespitinin mümkün olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA