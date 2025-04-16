Zirai Don Felaketinin Ardından Dikkat Çeken Çıkış: 'Hasarı Önlemek Devletin Görevidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TARSİM sigortası olmayan çiftçilere zarara göre ödeme yapılacağının açıklamasının ardından, CHP'li Erhan Adem'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Adem, “Hangi ürünler destek kapsamında? Ödemeler ne zaman yapılacak? Fındık gibi önemli ürünler neden açıklanan listede yok? Bu sorular yanıtsız. Ama esas mesele şu: Neden bu zararın oluşmasına engel olunmadı?” ifadelerini kullandı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Zirai Don Felaketinin Ardından Dikkat Çeken Çıkış: 'Hasarı Önlemek Devletin Görevidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Kabine toplantısı sonrası TARSİM sigortası olmayan çiftçilerin ‘zararlarına göre’ ödeme alacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem’den açıklama geldi. Adem, açıklamasında söz konusu duyurunun kamuoyunda belirsizlik ve güvensizlik yarattığını söyledi.

Adem konuya ilişkin açıklamasında, “Hangi ürünler destek kapsamında? Ödemeler ne zaman yapılacak? Fındık gibi önemli ürünler neden açıklanan listede yok? Bu sorular yanıtsız. Ama esas mesele şu: Neden bu zararın oluşmasına engel olunmadı?” ifadelerini kullandı.

Adem, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan fındığa listede yer verilmemesinin eksiklik olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındığın bu listede yer almaması ciddi bir eksikliktir. Aynı şekilde birçok meyve türü de kapsam dışında mı kalacak? Bu karar hangi kriterlere göre alındı? Tarım Bakanlığı bu listeyi belirlerken üreticiye sordu mu?” dedi.

Sorunun kaynağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Adem şunları kaydetti:

Sorunun kaynağı sadece kuraklık, don ya da sel değil. Sorunun asıl kaynağı bu afetlerin artık bir doğa gerçeği olduğunu bile bile hiçbir önlem almayan bir hükümetin varlığıdır. Yıllardır iklim değişikliği etkileriyle mücadele edemeyen, tarımı desteklemek yerine görmezden gelen, çiftçiyi yönlendirmek yerine kaderine terk eden bir anlayışla karşı karşıyayız.

Adem, hükümete şu soruları yöneltti:

Çiftçiye güvence sağlayacak kapsamlı bir tarım sigorta sistemi neden hâlâ oluşturulamadı? Ürün bazlı ayrımcılık neye göre yapılıyor? Tarım Bakanlığı neden hâlâ üreticiyi destekleyen değil, izleyen bir yapıda çalışıyor?

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Erhan Adem CHP Zirai don
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