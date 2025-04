Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyat Sürecinin Detayları Ortaya Çıktı! Kardiyoloji Uzmanı 'Her An Patlayabilir' Diyerek Uyarmış

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında acil ameliyata alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Önder’in son sağlık durumunu açıkladı.

'İLK 24 SAAT ÖNEMLİ'

A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Bilal Boztosun ‘Geldiği zaman da durumu çok kritikti. Arkadaşlar bütün müdahaleyi yaptılar. Belli bir toparlanma oluyordu tekrar sıkıntıya giriyordu. Kalp bir kendine geliyor tekrar duruyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Stabil hale getirmek için bazı cihazlarla müdahale edildi. Sabaha kadar ameliyat devam etti. Önemli olan ameliyattan sonrası. İlk 24 saat en önemli dönem. Kalbin kendine gelmesi, toparlanması, ritmin düzelmesi, kalp şu anda yoğun bir destek alıyor. Bu yırtılan kısmın tamiri, kalbin birkaç defa sürekli desteğe ihtiyaç olması bu ritmin düzelmesi inanın bu dönem bizi korkutmuyor. Yeter ki sonu iyi olsun’ dedi.

'O ZAMAN SIKI SIKI TEMBİH ETTİK'

Sırrı Süreyya Önder’in daha önce TBMM’de fenalaştığını, kalp damarının temizlendiğini, pankreasında bir kitle tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun ‘Aort damarı için kendisini takip edelim dedik. Biz kendisine sıkı sıkı tembih ettik. Bunun belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. 4.6-4.7 ne kadar hızlı büyüyor. 4.8-4.9 eğer hızlı büyüyorsa o zaman hızlı büyümeyle birlikte her an yırtılabilecek demektir. Yani eğer sizin 4.6 3 yıl sonra 4.7 olduysa bu bizi korkutmuyor. Ama 4.6 3 ay sonra 4.7-4.8 oluyorsa kısa zaman bir büyüme emaresi gösteriyorsa o zaman bu şu demektir her an patlayabilir. Bu damar yırtılabilir demektir. Sıkı sıkı tembih ettik. Kilonuzu, tansiyonunuzu, kolesterol, şekerinizi takip etmeniz lazım dedik' diye konuştu.

Kaynak: A Haber