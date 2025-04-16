Bilecik'te Uçak Paniği! Arka Dikmesi Kırıldı
Bursa'dan kalkan bir eğitim uçağı, uçuş sırasında Bilecik'e zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinden kalkan bir eğitim uçağı, Bilecik’te bir tarlaya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Gelen ilk bilgilere göre, uçağın arka dikmesi kırılırken öğrenci pilotun yara almadığı belirtildi.
Yenişehir Havalimanı’nda A210 tipi Ultra Light uçağın solo öğrenci uçuşu esnasında Bilecik yakınlarındaki Pelitözü mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Olay yerinden gelen bilgilere göre, uçağın arka dikmesi kırıldı. Öğrenci pilot ise yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA
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