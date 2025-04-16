Sırrı Süreyya Önder'in Son Sağlık Durumu Nasıl? Hastane ve Doktorlarından Açıklama Geldi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Saat 23.00 civarında ameliyata alınan Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

DEM Parti, Önder için gece yaptığı açıklamada "Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder'in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz" denilmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise yaptığı son açıklamada "Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı, yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz ve umudumuz bu yönde" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise gece saatlerinde hastaneye ilk gidenlerdendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hastaneyi arayarak Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastane yönetimi ve ameliyata katılan doktorlar Önder'in son sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği, ameliyatın 12 saate yakın sürdüğü ve Önder'in yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

2 KERE KALBİ DURMUŞ!

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 günü saat 22.41’de, kalbi durmuş halde (nabızsız ve solunumu olmayan) 112 ambulans ekipleri tarafından hastanemizin acil servisine getirildi. Ambulans yolculuğu sırasında kalp masajı uygulanıyordu.

Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp masajı sonrası kalp yeniden çalıştı, nabız alındı. Acilen yapılan kalp ultrasonunda (ekokardiyografi), aort damarında çok ciddi bir yırtık (Tip 1 Aort Diseksiyonu) olduğu belirlendi. Bu yırtık, kalpten çıkan büyük damar olan aortunun tamamını etkiliyordu.

Saat 23.05’te hastanın tekrar kalbi durdu. Kalp masajına yeniden başlandı ve hasta hemen ameliyata alındı. Saat 23.35’te ameliyat başladı.

Ameliyatta, yırtığın kalbi besleyen damarlara da ulaştığı görüldü. Bu yüzden kalbin sağ tarafını besleyen damara by-pass yapıldı, aort kapağı değiştirildi, aort boyunca damar onarımları ve bağlantıları (greft ve anastomoz) yapıldı.

AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ

Ancak yırtık çok büyük ve kalbi besleyen damarları da etkilediği için tüm ameliyat başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ tarafı tam olarak çalışmıyor, sol tarafı ise nispeten daha iyi durumda.

Yaklaşık 12 saat süren ameliyattan sonra, hastamız Sırrı Süreyya Önder, kalp ve dolaşım desteği sağlayan bir cihaz (ECMO) yardımıyla yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi hala devam etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi