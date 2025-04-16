Adana’da 7 Yaşındaki Cumali 5 Gündür Kayıp: Terlikleri Sulama Kanalında Bulundu

Adana’nın Karataş ilçesinde 7 yaşındaki Cumali Timi’den beş gündür haber alınamıyor. Bahçe Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin büyük oğlu Cumali, 12 Nisan sabahı arkadaşlarıyla oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra kayboldu.

TERLİĞİ BULUNDU

Küçük Cumali’nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulundu. İz takip köpeğinin de aynı noktada tepki vermesi üzerine arama çalışmaları bu alanda yoğunlaştırıldı.

Jandarma ve AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda 162 görevli, 37 kara aracı, 5 bot, 3 balıkçı teknesi, bir cayrokopter ve 2 dron görev alıyor. Her geçen saat ailenin endişesi artarken, umutlar sulama kanalına çevrildi.

Endişeli aile, "Yeter ki sağ salim bulunsun" diyerek yetkililerden ve halktan destek bekliyor.

Kaynak: DHA