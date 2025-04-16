Sırrı Süreyya Önder’in Yakın Dostu Sanatçı Yavuz Bingöl İlk Kez Anlattı! ‘1 Gün Önce Telefonda Konuştuk…’
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında hastanede tedavi altına alınan, sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yakın dostu sanatçı Yavuz Bingöl de hastaneye koşan isimler arasında yer aldı. Bingöl ‘Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Kanser olduğunu biliyorduk ama durumunu anlatmıyordu. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur’ dedi.
Kaynak: CNN Türk
Dün gece saatlerinde geçirdiği aort anevrizması sonrasında İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Önder’in yakın dostu olarak bilinen sanatçı Yavuz Bingöl son durumunu açıkladı.
HERKESTEN DUA İSTEDİ
Önder'in tedaviye alındığı hastaneye ziyarete giden Yavuz Bingöl, 'Kanser olduğunu biliyorduk ama durumunu anlatmıyordu' diyerek, Sırrı Süreyya Önder için herkesten dua istedi.
'KRİTİK DİYORLAR, HERKES DUA ETSİN'
CNN Türk'e konuşan, üzgün hali sesine yansıyan Bingöl, şunları söyledi: Ameliyatta şu anda. Bekliyoruz. Öğrenince kızını aradım. Burada olduğunu öğrendim, hemen geldim. Galiba hastanede kalbi durmuş ama burada geri dönmüş. Evvelsi gün görüntülü telefonla konuştuk, türkü söyledik. İlginç hayat. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur.
'OKTAY, OLGUN, BEN VE O ÇOK YAKINIZ'
Sırrı Süreyya Önder’in aynı zamanda iyi bir yazar ve yönetmen olduğunu da belirten Bingöl ‘Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu’ dedi.