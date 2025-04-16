Sırrı Süreyya Önder’in Yakın Dostu Sanatçı Yavuz Bingöl İlk Kez Anlattı! ‘1 Gün Önce Telefonda Konuştuk…’

'OKTAY, OLGUN, BEN VE O ÇOK YAKINIZ'

Sırrı Süreyya Önder’in aynı zamanda iyi bir yazar ve yönetmen olduğunu da belirten Bingöl ‘Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu’ dedi.