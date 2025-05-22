5 İlde Ölümcül Alarm! Isınan Hava Hareketlendirdi… Yaz Mevsiminin Sessiz Tehdidi Büyüyor

Özellikle Tokat, Sivas, Çorum, Amasya ve Erzurum’da büyük risk oluşturan kene alarmı havaların ısınması ile yeniden verildi. Uzman isim, ölümlere de yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyardı. Orman ve piknik alanlarında, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için risk daha fazla.

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5 İlde Ölümcül Alarm! Isınan Hava Hareketlendirdi… Yaz Mevsiminin Sessiz Tehdidi Büyüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlarda kene tehlikesi yeniden alarm verdi. Uzmanlar, artan sıcaklıkların kenelerin popülasyonunu doğrudan etkilediğini ve bunun ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini belirterek uyardı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere pek çok hastalığın insanlara bulaşmasında aracılık eden keneler aracılığıyla KKKA virüsü hayvanlardan insanlara geçiyor.

5 İlde Ölümcül Alarm! Isınan Hava Hareketlendirdi… Yaz Mevsiminin Sessiz Tehdidi Büyüyor - Resim : 1

TEMAS RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bazı durumlarda ölümcül sonuçlara yol açabilen virüs, hayvanlarda belirti göstermese de insanlarda anında etki gösteriyor.

Özellikle tarım, hayvancılık, ormancılık ve piknik gibi faaliyetlerde bulunan vatandaşların doğayla daha fazla iç içe olması, kenelerle temas riskini artırıyor.

5 İlde Ölümcül Alarm! Isınan Hava Hareketlendirdi… Yaz Mevsiminin Sessiz Tehdidi Büyüyor - Resim : 2

KESİN YOK ETME YÖNTEMİ YOK

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında görüldüğünü hatırlatarak, özellikle göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan illerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Çınar, ‘Kenelerle mücadelede kesin bir yok etme yöntemi yok. Bu nedenle kişisel korunma önlemleri hayati önem taşıyor’ dedi.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve vücutta kanama izleri bulunuyor. Çınar, kene teması olan kişilerin bu belirtilerden herhangi birini göstermesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

5 İLDE BÜYÜK RİSK

KKKA vakalarının Türkiye’de en çok Tokat, Sivas, Çorum, Amasya ve Erzurum gibi Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde görüldüğünü belirten Çınar, ‘Ancak bölgemizde de yaz aylarında dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, özellikle kırsalda zaman geçirenlerin korunma önlemlerini ihmal etmemesini istiyoruz’ uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Kene Tokat
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