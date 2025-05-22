ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürülmüştü! Netanyahu’dan Flaş Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington’da iki İsrailli diplomatın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada ‘İsrail Büyükelçiliklerinde güvenlik artırılacak’ dedi.

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ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürülmüştü! Netanyahu’dan Flaş Açıklama

ABD'nin başkenti Washington'da DC'deki Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde görevli iki çalışan hayatını kaybetti.

2 İSRAİLLİ DİPLOMAT ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganın gözaltına alınırken ‘Özgür, özgür Filistin’ şeklinde slogan attığı öğrenildi. 30 yaşındaki şüphelinin kimliği ise Elias Rodriguez olarak açıklandı. Rodriguez'in daha önce sabıka kaydının olmadığı belirtildi.

ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürülmüştü! Netanyahu’dan Flaş Açıklama - Resim : 1

'GÜVENLİK ARTIRILACAK'

Dünyanın konuştuğu saldırının ardından flaş bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘İsrail Büyükelçiliklerinde güvenlik artırılacak’ dedi.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise ‘İki gencin hayatına mal olan nefret ve antisemitizm eylemidir’ mesajını verdi.

ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürülmüştü! Netanyahu’dan Flaş Açıklama - Resim : 2

ABD Başkanı Donald Trump, ise saldırıya ilişkin Truth Social’daki mesajında, nefret ve radikalizmin ABD’de yeri olmadığını vurgulayarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD'de 2 İsrailli Diplomat ÖldürüldüABD'de 2 İsrailli Diplomat ÖldürüldüDünya

Dışişleri'nden İsrail'in Diplomat Saldırısına KınamaDışişleri'nden İsrail'in Diplomat Saldırısına KınamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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İsrail Binyamin Netanyahu
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