Boğulma Faciasında Bir Acı Daha! Orhan'ın Ardından Yiğitcan da Hayatını Kaybetti

Ordu'da serinlemek için denize giren üç lise öğrencisinden gelen acı haber yürekleri yaktı. 17 yaşındaki Orhan Kadirhan Bilkay'ın ardından, arkadaşı Yiğitcan Kıran da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Adal Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Denize giren lise öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay, Yiğitcan Kıran ve Adal Ö., sahilde serinlemek isterken bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan üç genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ne yazık ki, kurtarılamayan ilk isim Orhan Kadirhan Bilkay oldu. Ardından Yiğitcan Kıran'ın da yaşamını yitirdiği haberi geldi. Hastanede tedavi altına alınan Adal Ö.'nün hayati tehlikesi ise devam ediyor.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi, memleketi Perşembe ilçesinin Kırlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye ailesi, okul arkadaşları ve çok sayıda yetkili katıldı. Acılı törende Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri de yer aldı.

Kaynak: DHA