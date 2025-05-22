Boğulma Faciasında Bir Acı Daha! Orhan'ın Ardından Yiğitcan da Hayatını Kaybetti

Ordu'da kahreden haberler peş peşe geldi. Serinlemek için denize giren üç lise öğrencisinden Orhan Kadirhan Bilkay ve Yiğitcan Kıran hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları Adal Ö.’nün hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Boğulma Faciasında Bir Acı Daha! Orhan'ın Ardından Yiğitcan da Hayatını Kaybetti

Ordu'da serinlemek için denize giren üç lise öğrencisinden gelen acı haber yürekleri yaktı. 17 yaşındaki Orhan Kadirhan Bilkay'ın ardından, arkadaşı Yiğitcan Kıran da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Adal Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Denize giren lise öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay, Yiğitcan Kıran ve Adal Ö., sahilde serinlemek isterken bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan üç genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boğulma Faciasında Bir Acı Daha! Orhan'ın Ardından Yiğitcan da Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ne yazık ki, kurtarılamayan ilk isim Orhan Kadirhan Bilkay oldu. Ardından Yiğitcan Kıran'ın da yaşamını yitirdiği haberi geldi. Hastanede tedavi altına alınan Adal Ö.'nün hayati tehlikesi ise devam ediyor.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi, memleketi Perşembe ilçesinin Kırlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye ailesi, okul arkadaşları ve çok sayıda yetkili katıldı. Acılı törende Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri de yer aldı.

Şanlıurfa'da Yasaklandı! Vali Şıldak DuyurduŞanlıurfa'da Yasaklandı! Vali Şıldak DuyurduGüncel

Osmaniye'de Facia! Dereye Giren 15 Yaşındaki Çocuk BoğulduOsmaniye'de Facia! Dereye Giren 15 Yaşındaki Çocuk BoğulduYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Ordu Deniz
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Bakan Yerlikaya Açıkladı: 272 Torbacı Gözaltına Alındı İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Bakan Yerlikaya Açıkladı: 272 Torbacı Gözaltına Alındı
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı, Kıyafet Alan Artık Evde Deneyecek Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı
ABD'de 2 İsrailli Diplomat Öldürülmüştü! Netanyahu’dan Flaş Açıklama ABD'deki Saldırı Sonrası Netanyahu’dan Flaş Adım
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Bankadan Şok Karar: ATM ve Şubelerini Teker Teker Kapatıyor Ünlü Bankadan Şok Karar: ATM ve Şubelerini Teker Teker Kapatıyor
Ne Gram Altın, Ne Yarım Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcı Ters Köşe Oldu! Gece Yarısı Aniden Sıçradı Ne Gram Altın, Ne Yarım Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcı Ters Köşe Oldu! Gece Yarısı Aniden Sıçradı
İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem Ege'de 6 Büyüklüğünde Deprem
Hakan Kara: 2025 Rekoru Kırıldı Hakan Kara: 2025 Rekoru Kırıldı