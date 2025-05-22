Solaryumda Unutulmuştu! Vücudu Yanan Genç Kadın Mahkeme Kararına İsyan Etti

Kocaeli'de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur, uzun süredir hizmet aldığı bir güzellik merkezine solaryum seansı için gitti. Ancak seans sırasında cihazın otomatik kapanma sisteminin çalışmaması sonucu Bodur, yaklaşık 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Seans sırasında kabin içinde uyuyakalan genç kadın, sıcaklıkla uyanıp personellere seslenerek kabinden çıktı.

Bodur, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye başvurdu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğunu belirten Bodur, cildiye doktorundan aldığı raporla yasal süreci başlattı.

'EKLEMLERİM BİLE ACIYORDU'

Gülşah Bodur, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Makine kapanmadı. Uyanıp dışarı çıktığımda personeller şaşkındı. Önce sakin kalmaya çalıştım, ancak zaman geçtikçe vücudumda ciddi hassasiyet ve ağrılar başladı. Eklem yerlerim bile acıyordu. Hastaneye gittim, oradaki doktor ve polis yönlendirmesiyle dava açtım."

'ÜCRETİ İADE EDELİM'

Merkez yetkililerinin kendisini arayarak ücret iadesi teklif ettiğini de söyleyen Bodur, "Beni aradıklarında, 'Ücretinizi iade edelim, ne gerekiyorsa yapalım' denildi. Ben ücret istemiyorum. Onlara da hakkımı arayacağımı söyledim. 'Sizde hatalısınız, uyumamanız gerekiyordu' denilince daha da hırslandım. Uyumam hata olabilir ama insanlık hali. O makinenin ne olursa olsun kontrol edilmesi lazım. İçinde bir insan var sonuçta. Ben 22 dakika değil de 42 dakika sonra uyansam daha kötü olabilirdi. Görüntüler de mevcut" dedi.

KARARA İSYAN ETTİ

Bir yıl süren dava sonucunda işletmeye 5 bin 800 TL para cezası ve 5 yıl denetim şartı verildiğini belirten Bodur, karara itiraz edeceğini söyledi:

"Olay 1 sene önce oldu. Verilen cezanın hafifliği beni hırslandırdı. Sağlık bu kadar ucuz olmamalı. 5 bin 800 TL para cezası, 5 yıl da denetim şartı verildi. Bu para komik bir rakam. Bu onlara ceza gibi gelmez. Tekrar olabilir, olmaması için uğraşıyorum. Ceza olarak görmüyorum, sağlık bu kadar ucuz olmamalı, bunu öderler. Ben bu durumda kendimi sindirilmiş gibi görüyorum. Bastırılmış hissediyorum. Bu cezaya itiraz edeceğim."

Kaynak: İHA