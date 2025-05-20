Güzellik Kabusu: Dakikalarca Solaryumda Unutuldu, Vücudu Yandı

Kocaeli'de bronzlaşmak için girdiği solaryumda unutulan 33 yaşındaki Gülşah Bodur, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, "Solaryum sadece bronzluk değil, kanser ve kalıcı hasar da getirir" diyerek uyardı.

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Güzellik Kabusu: Dakikalarca Solaryumda Unutuldu, Vücudu Yandı

Kocaeli'de yaşanan olay, güzellik uğruna maruz kalınan riskleri yeniden gündeme taşıdı. 33 yaşındaki Gülşah Bodur, bronzlaşmak amacıyla gittiği bir güzellik merkezinde solaryuma girdi. Normalde 10 dakika sürecek seansta, cihazın otomatik kapanma sistemi çalışmayınca tam 22 dakika içeride mahsur kaldı.

Cihazın içinde unutulan Bodur'un vücudunda ciddi 2. derece yanıklar oluştu. NTV'nin haberine göre hastaneye kaldırılan genç kadın, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüğünü belirterek güzellik merkezine dava açtı. Olay sonrası işletmeye, ihmalkarlık ve güvenlik açığı iddialarıyla hukuki süreç başlatıldı.

Güzellik Kabusu: Dakikalarca Solaryumda Unutuldu, Vücudu Yandı - Resim : 1

UZMANLARDAN UYARI

Olay sonrası dermatoloji uzmanları da solaryumun sanıldığı kadar masum olmadığını vurguladı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Begüm Güneş, özellikle yaz öncesinde artan talebe dikkat çekerek, bu yöntemin melanom gibi ölümcül cilt kanserlerine yol açabileceğini söyledi.

Dr. Güneş ayrıca, UV ışınlarının DNA'ya zarar verdiğini, bu nedenle solaryumun kanserojen etki taşıdığını ifade etti. "Göz sağlığı da tehdit altında. Koruyucu gözlük kullanılmazsa katarakt, fotokeratit ve göz kanseri gibi sonuçlarla karşılaşılabilir" uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre, UV ışınları sadece cilt değil, bağışıklık sistemini de etkiliyor. Dr. Güneş, "Uçuk gibi enfeksiyonların tetiklenmesine, güneş hassasiyeti gibi fotodermatozlara neden olabilir. Bu etkiler anında değil, zamanla birikerek kalıcı hasar bırakır" dedi.

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Kaynak: NTV

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