Hindistan, Türkiye'yi Alışveriş Listesinden Çıkardı: Büyük Markalara da 'Pakistan' Boykotu

Türkiye'nin, Pakistan'a verdiği siyasi destek, Hindistan'da geniş çaplı bir tepki hareketine yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma mesajı ve Dışişleri Bakanlığı'nın Hindistan'ı açık şekilde kınayan açıklamaları, Hindistan yönetiminde ve kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı.

Bu gerilimin ardından Hindistan'da çok boyutlu ve organize bir boykot zinciri devreye girdi. Türkiye menşeli ürünler market raflarından kaldırılıyor, e-ticaret platformlarından siliniyor, Türk şirketlerinin lisansları iptal ediliyor, üniversiteler ise akademik ilişkilerini donduruyor.

Boykotun ilk sinyali, ülke genelindeki 13 milyon perakendeciye ürün sağlayan Tüm Hindistan Tüketici Ürünleri Distribütörleri Federasyonu'ndan (AICPDF). Federasyon, başta çikolata, reçel, bisküvi ve kozmetik ürünleri olmak üzere tüm Türk malı tüketim ürünlerine süresiz ve topyekun boykot ilan etti. AICPDF'nin verilerine göre bu karar 234 milyon dolarlık bir ticaret hacmini doğrudan etkiliyor.

BÜYÜK FİRMALAR VAR

Boykotun etkisi marketlerle sınırlı kalmadı. Başta Flipkart, Reliance ve Myntra olmak üzere Hindistan'ın önde gelen e-ticaret platformları, Trendyol, LC Waikiki, Koton ve Mavi gibi Türk giyim markalarını sistemlerinden kaldırdı. Bazı ürünler doğrudan silinirken, bazılarında "stokta yok" ibaresi kullanıldı.

Platform yetkililerinden yapılan açıklamalar, bu kararların “ulusal çıkarlar” ve “kamu hassasiyetleri” doğrultusunda alındığını ortaya koydu.

Her ne kadar Hindistan hükümeti doğrudan boykot çağrısında bulunmasa da devletin çeşitli kademelerinde Türk varlıklarını sınırlandıran kararlar devreye alındı. En dikkat çekici gelişme, Türk yer hizmetleri şirketi Çelebi'nin dokuz büyük havalimanındaki güvenlik lisansının iptali oldu. Şirket, operasyonlarını askıya aldığını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Ayrıca Hindistan'daki birçok üniversite, Türkiye ile yürütülen akademik değişim ve iş birliği programlarını askıya aldı.

Kaynak: Haber Merkezi