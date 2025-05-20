Köpeği Motosikletle Sürükleyen Vicdansıza Gözaltı!

Kahramanmaraş'ta vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde bir köpek, sepetli motosikletin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklendi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde, iki kişinin bulunduğu motosikletin arkasına bağlanan köpek hareketsiz şekilde yerde sürükleniyor. O esnada olayın hemen arkasında seyreden bir araçtan cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, sürücülere tepki gösteren bir yurttaşın "Gençler ne yapıyorsunuz? Yazık, günah değil mi?" dediği, motosiklet sürücüsünün ise soğukkanlılıkla "Öldü" diye yanıt verdiği duyuluyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında motosikletteki kişilerin 18 yaşındaki M.G. ile 16 yaşındaki C.P. olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı. M.G., Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

C.P. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.G.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 38 bin 347 TL idari para cezası uygulandı. Suça karışan motosiklet ise yediemin otoparkına çekilerek kamu mülkiyetine devredilmek üzere işlem başlatıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Hayvanseverlerin yanı sıra birçok yurttaş, sosyal medyada paylaşılan görüntülere sert tepki gösterdi. "Hayvana eziyet cezasız kalmamalı" yorumları yapılırken, olayın takipçisi olunacağı mesajları verildi.

Kaynak: DHA