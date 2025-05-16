Hindistan’dan Türkiye'ye Güvenlik Vetosu! İzinler İptal Edildi

Pakistan’ın Türk yapımı İHA’ları kullanması sonrası Hindistan hükümeti, Türkiye karşıtı adımlar atmayı sürdürüyor. Özellikle turizm sektöründe Türkiye karşıtı söylemler arttı. Hindistan’ın önemli seyahat acentelerinden biri olan Go Homestays'in Türk Hava Yolları ile yürüttükleri iş birliğini sona erdirmişti. Öte yandan turizm şirketleri, Pakistan'a destek açıklamaları yapan Türkiye ve Azerbaycan'a Hindistanlı müşterilerinin yapacakları turları iptal ettiklerini açıklamıştı.

Son olarak Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Çelebi Hava Servisi'nin ülkedeki iştiraki Celebi Airport Services India'ya verilen güvenlik izinlerini derhal geçerli olmak üzere iptal ettiğini açıkladı. Kararın ardından Çelebi Hava Servisi hisseleri Borsa İstanbul’da sert değer kaybı yaşadı. Şirketin talebiyle hisseler geçici olarak işleme kapatılırken, KAP’a yapılan açıklamaya göre saat 15.50 itibarıyla hisselerdeki günlük düşüş oranı yüzde 10’a ulaştı.

'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK'

Çelebi Hava Servisi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. İdari otoritelerce haksız ve gerçeğe aykırı iddialara dayanarak güvenlik izinlerinin iptal edilmesi neticesinde Hindistan'daki havalimanlarında yaşanabilecek olası sıkıntılar, gecikmeler, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu talimatların iptali yönünde ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaktır."

Kaynak: Haber Merkezi