İçişleri Bakanlığı'ndan İktidara Yakın Son TV'ye Yalanlama

İçişleri Bakanlığı, iktidara yakın Son TV'de yer alan "Başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan İktidara Yakın Son TV'ye Yalanlama

İktidara yakın Son TV'de yer alan, büyükşehirlerdeki bazı ilçelere kaymakam yerine vali atanacağı yönündeki haberler üzerine İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak iddiaları sert bir dille yalanladı.

Haberde; İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Esenyurt ve Ümraniye gibi nüfus yoğunluğu yüksek ilçelerine kaymakam yerine "vali" unvanıyla daha kıdemli yöneticilerin atanacağı, Ankara ve İzmir'in de pilot iller arasında yer aldığı öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan İktidara Yakın Son TV'ye Yalanlama - Resim : 1

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız bir çalışma yürüttüğü" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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