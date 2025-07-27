Bursa'dan Acı Haber... Yangında Bir İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Bursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Bursa'dan Acı Haber... Yangında Bir İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti
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Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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