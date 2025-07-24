Teknolojide Devrim! Yanında Hiçbir Cihaz Olmasa Bile Kaybolan Kişiler Bulunabilecek

İtalya'da yürütülen bir bilimsel çalışmayla, kişilerin yanında herhangi bir teknolojik cihaz bulunmasa dahi Wi-Fi sinyalleri ve vücut ölçülerinden yararlanılarak konumlarının tespit edilebileceği bir sistem geliştirildi. Henüz deneysel aşamada olan bu yöntem, insan bedenine özgü sinyal kesintilerini analiz ederek bireye özel bir iz sürme modeli sunuyor.

Teknolojide Devrim! Yanında Hiçbir Cihaz Olmasa Bile Kaybolan Kişiler Bulunabilecek
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Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, Wi-Fi sinyallerinin insan vücudu tarafından nasıl engellendiğini analiz ederek, her bireye özgü bir sinyal kesme profili oluşturmayı başardı. Bu sistem, kişinin fiziksel ölçülerinden kaynaklanan sinyal bozulmalarını takip ederek, farklı zaman ve yerlerde aynı sinyal örüntüsüne rastlanması halinde o kişinin orada bulunduğu sonucunu çıkarabiliyor.

Araştırmanın merkezinde yer alan teknolojiye “WhoFi” adı verildi. Bu sistem, daha önce Wi-Fi kullanılarak duvar arkasını görme, hareket tespiti ya da mimik analizleri gibi çalışmalardan elde edilen bilgilerden ilham alıyor.

Teknolojide Devrim! Yanında Hiçbir Cihaz Olmasa Bile Kaybolan Kişiler Bulunabilecek - Resim : 1

CİHAZSIZ TAKİP MÜMKÜN HALE GELİYOR

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, konum tespiti için kişinin herhangi bir telefon, bilgisayar veya başka bir bağlantılı cihaza ihtiyaç duymaması. Yalnızca insan bedeninin sinyalleri nasıl etkilediği verisi üzerinden hareket ediliyor. Böylece “cihazsız takip” olarak adlandırılabilecek yeni bir izleme yöntemi ortaya çıkmış oluyor.

GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR MU?

Bilim insanları, geliştirilen teknolojinin kişisel kimlikleri doğrudan tespit etmediğini vurguluyor. Bu nedenle sistemin şu an için bir mahremiyet veya güvenlik tehdidi oluşturmadığı savunuluyor. Ancak uzmanlar, gelecekte suçluların tespiti ya da kayıp kişilerin bulunması gibi alanlarda bu teknolojinin kritik roller üstlenebileceğini düşünüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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