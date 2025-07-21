Heyecanlandıran Keşif: Plüton’un Ötesinde Yeni Bir Gizemli Cisim Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gökbilimciler, Hawaii’deki Subaru Teleskobu ile Güneş Sistemi’nin dış sınırlarında 2023 KQ14 adını verdikleri yeni bir gök cismi keşfetti. “Ammonit” takma adı verilen bu nesne, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 71 katı kadar uzakta yer alıyor. Bilim insanları, Ammonit’in “sednoid” adı verilen ve şimdiye kadar sadece dört örneği bilinen nadir bir tür olduğunu belirtti.

YÖRÜNGESİ DEĞİŞTİ

Ammonit'in yörüngesi alışılmışın dışında uzun ve sabit bir şekilde ilerliyor. Ancak bilim insanları, bu yörüngenin zamanla gizemli biçimde değiştiğini fark etti. Bu durum, Güneş Sistemi’nin dış bölgelerinin sanıldığından çok daha karmaşık yapıda olabileceğini ve erken dönemlerinde olağanüstü olaylar yaşanmış olabileceğini düşündürüyor.

KOZMİK FOSİLLER

Keşif, FOSSIL adlı araştırma projesi kapsamında yapıldı ve bu tür cisimlerin, Güneş Sistemi'nin evriminden izler taşıyan kozmik fosiller olduğu ifade edildi. Ayrıca bu yeni bulgu, uzun süredir tartışılan Dokuzuncu Gezegen’in konumuna uymaması nedeniyle, o gezegenin varlığına dair şüpheleri artırdı. Araştırmacılar, bu gibi keşiflerin Güneş Sistemi’nin geçmişine dair daha fazla bilgi sağlayabileceğini vurguluyor.

DOKUZUNCU GEZEGEN TEORİSİ NEDİR?

Dokuzuncu Gezegen'in varlığı, Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimlerin düzensiz yörüngelerini açıklamak için öne sürüldü. Bu bölgede gözlemlenen sıra dışı hareketlerin, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde dev bir gezegenin kütle çekimiyle etkileniyor olabileceği düşünülüyor.