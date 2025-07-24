Kredi Kartı Limitinizi Artırmanın Tüyosu: Bankaların Dikkat Ettiği Kriterler Belli Oldu

3. Kredi Notunuzu Güçlendirin

Kredi kartı limiti sadece gelir düzeyine bağlı değil; kredi notunuz da belirleyici rol üstleniyor. Mevcut kredi ve diğer kart borçlarınızı düzenli ödemeniz, risk puanınızı olumlu yönde etkilerken, bankaların size olan güvenini de artırıyor.