Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı

Netflix’in fenomen dizisi Bloodhounds’ın ünlü oyuncusu 24 yaşındaki oyuncu Kim Sae-ron’un evinde ölü bulunmasının ardından ortaya atılan iddialar ülke gündemine otururken, Kim Sae-ron’un ilişki yaşadığı Kim Soo-Hyun düzenlediği basın toplantısında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Güney Kore’yi karıştıran olayın detayları…

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı

Netflix’in popüler yapımı Bloodhounds ile tanınan 24 yaşındaki oyuncu Kim Sae-ron’un evinde ölü bulunmuştu. Herhangi bir intihar notu bırakmayan ünlü oyuncunun ölümü şüpheli bulunmuş, intihar ve cinayet ihtimallerinin değerlendirilmesi için soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı - Resim : 1

Basına bilgi veren yetkililer, oyuncunun ölüm sebebinin intihar olarak değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

Kim Sae-ron’un ölümünün ardından ailesi, aralarında aşk iddialarının olduğu oyuncu Kim Soo-Hyun’u hedef gösterdi. Hakkındaki suçlamaların ardından bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yapan Kim Soo-Hyun gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı - Resim : 2

Ölü bulunan oyuncu ile 15 yaşındayken aşk yaşadığı öne sürülen Kim Soo-Hyun, iddiaları yalanladı. Kim Soo-Hyun, ‘Yapmadığım bir şeyi kabul edemem’ dedi.

Sae-Ron ile sadece reşitken birlikte olduğunu açıklayan ünlü oyuncunun Kim Sae-Ron’a maddi yardımda bulunarak, ajansı aracılığıyla 483 bin dolar (yaklaşık 18 milyon TL) borç verdiği iddiası da çok konuşuldu.

Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı - Resim : 3

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ilişki iddialarına sessiz kaldığı için özür dileyen oyuncu, ‘Eğer korkak ya da bencil olmakla suçlanırsam, bunu kabul ederim’ dedi.

Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı - Resim : 4

Hayatını kaybeden Kim Sae-ron, ilk olarak 2010 yapımı aksiyon filmi The Man from Nowhere ve 2012 yapımı gerilim filmi The Neighbor ile ismini duyurmuştu.

Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı - Resim : 5

“En İyi Yeni Kadın Oyuncu” kategorisinde ödüle layık görülen oyuncu, 2022 yılının mayıs ayında alkollü araç kullanırken geçirdiği kazanın ardından yaklaşık 13 bin 850 dolar para cezasına çarptırılmış, büyük tepki toplamıştı. Mesleğine yılar sonra geri dönen oyuncu, aksiyon dizisi Bloodhounds ile ekranlara kendini göstermişti.

Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı - Resim : 6

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güney Kore Netflix ünlü oyuncu İntihar
Son Güncelleme:
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Tuğçe Tayfur'dan Babası Ferdi Tayfur İçin Yeni Paylaşım Tuğçe Tayfur'dan Yeni Ferdi Tayfur Paylaşımı
Demet Özdemir'in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... İlk Fotoğraf Geldi, Gören Çok Şaşırdı Demet Özdemir'in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!
Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti