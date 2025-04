Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı

Netflix’in popüler yapımı Bloodhounds ile tanınan 24 yaşındaki oyuncu Kim Sae-ron’un evinde ölü bulunmuştu. Herhangi bir intihar notu bırakmayan ünlü oyuncunun ölümü şüpheli bulunmuş, intihar ve cinayet ihtimallerinin değerlendirilmesi için soruşturma başlatılmıştı.

Basına bilgi veren yetkililer, oyuncunun ölüm sebebinin intihar olarak değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

Kim Sae-ron’un ölümünün ardından ailesi, aralarında aşk iddialarının olduğu oyuncu Kim Soo-Hyun’u hedef gösterdi. Hakkındaki suçlamaların ardından bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yapan Kim Soo-Hyun gözyaşlarına boğuldu.

Ölü bulunan oyuncu ile 15 yaşındayken aşk yaşadığı öne sürülen Kim Soo-Hyun, iddiaları yalanladı. Kim Soo-Hyun, ‘Yapmadığım bir şeyi kabul edemem’ dedi.

Sae-Ron ile sadece reşitken birlikte olduğunu açıklayan ünlü oyuncunun Kim Sae-Ron’a maddi yardımda bulunarak, ajansı aracılığıyla 483 bin dolar (yaklaşık 18 milyon TL) borç verdiği iddiası da çok konuşuldu.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ilişki iddialarına sessiz kaldığı için özür dileyen oyuncu, ‘Eğer korkak ya da bencil olmakla suçlanırsam, bunu kabul ederim’ dedi.

Hayatını kaybeden Kim Sae-ron, ilk olarak 2010 yapımı aksiyon filmi The Man from Nowhere ve 2012 yapımı gerilim filmi The Neighbor ile ismini duyurmuştu.

“En İyi Yeni Kadın Oyuncu” kategorisinde ödüle layık görülen oyuncu, 2022 yılının mayıs ayında alkollü araç kullanırken geçirdiği kazanın ardından yaklaşık 13 bin 850 dolar para cezasına çarptırılmış, büyük tepki toplamıştı. Mesleğine yılar sonra geri dönen oyuncu, aksiyon dizisi Bloodhounds ile ekranlara kendini göstermişti.

