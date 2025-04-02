Tuğçe Tayfur'dan Babası Ferdi Tayfur İçin Yeni Paylaşım

Arabesk müziğin prensi Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğarken aile içinde miras kavgasının fitilini ateşledi. Mahkemeye başvuran Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Tuğçe Tayfur'dan Babası Ferdi Tayfur İçin Yeni Paylaşım

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Tayfur sevenlerini yasa boğdu. Cenaze törenine binlerce kişi akın etti.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından miras kavgası başladı. Ferdi Tayfur'un hayattayken küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un adı vasiyetinde okunmadı. Tayfur'un eski eşi Zeliha Tayfur ile oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mirasın doğru şekilde paylaşılması için mahkemeye başvurdu.

Tuğçe Tayfur'dan Babası Ferdi Tayfur İçin Yeni Paylaşım - Resim : 1

YENİ PAYLAŞIM

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla yeni bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "Ümitsiz bir bekleyiş bu" notunu düştü.

Tuğçe Tayfur'dan Babası Ferdi Tayfur İçin Yeni Paylaşım - Resim : 2

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