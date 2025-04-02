Demet Özdemir'in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... İlk Fotoğraf Geldi, Gören Çok Şaşırdı

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ile ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Demet Özdemir’in yeni aşkı resmen ortaya çıktı. Demet Özdemir’in herkesten gizlediği sevgilisi bakın kim çıktı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Demet Özdemir'in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... İlk Fotoğraf Geldi, Gören Çok Şaşırdı

2022 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Demet Özdemir, 5 ay sonra boşanma kararı almış, bu aşkı noktalamıştı. Oğuzhan Koç’tan tek celsede boşanan güzel oyuncu uzun bir süre sessiz kalmış, sadece dizi projeleri ile anılmıştı.

Demet Özdemir'in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... İlk Fotoğraf Geldi, Gören Çok Şaşırdı - Resim : 1

RESMEN İSPATLANDI

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile yıldızı yeniden parlayan güzel oyuncunun sürpriz aşkı ortaya çıktı. Demet Özdemir’in daha önce hiç fotoğraf vermediği yeni sevgilisinden ilk paylaşım geldi. Demet Özdemir’in ünlü iş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş ile sevgili olduğu ispatlandı.

Demet Özdemir'in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... İlk Fotoğraf Geldi, Gören Çok Şaşırdı - Resim : 2

HAYRANLARI DA ONAYLADI

İlişkilerin yeni olmadığı, daha önce ismi aşk iddialarında geçen çiçeği burnunda çiftin aşklarının belgelenmesinin ardından Demet Özdemir’in hayranlarından da yeni aşka onay geldi.

Özdemir’in yeni aşkının ismi daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi fenomen isimlerle de anılarak gündem olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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