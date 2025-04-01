Canlı Yayında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a Duygu Dolu Sözlerle Veda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde konser veren Volkan Konak, sahnede aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, sanat dünyasını ve hayranlarını derin bir yasa sürükledi.

“Kuzey’in Oğlu” lakabıyla hafızalara kazınan Konak için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin akın ettiği törende, taziyeleri eşi Selma Konak kabul etti.

TV100 programcısı Başak Şengül, sunduğu "Tartışma Konusu" programının açılışında duygu dolu sözlerle Volkan Konak’ı andı.

Şengül, Konak’ın yalnızca Karadeniz’in değil, tüm Türkiye’nin gönlünde derin izler bıraktığını vurgularken, "Yaşamında güçlü sesiyle gönül telimize dokundu… Şimdi ise her şarkısı çalındığında sonsuzlukta bam telimize dokunacak" ifadelerini kullandı.

Şengül şöyle konuştu:

“Bazı ölümler vardır, evinizden; öz ailenizden birisi eksilmiş gibi hissettirir. Her ölüm erken ölümdür ama, bazı ölümler zamansızlığı ile acıtır sizi. İşte Volkan Konak’ın zamansız vedası, 7’den 70’e herkeste böyle bir etki yarattı.

Karadeniz’i bir defa bile gidip göremeyen insanlarda bile. Onun türkülerini, güçlü sesini dinleyince 'Karadeniz böyle bir yer olmalı işte, Volkan Konak gibi asi, Kuzey’den esen rüzgâr gibi sert olmalı…' dedirten bir sesti onun sesi…

Yaşamında güçlü sesi ile gönül telimize dokundu… Şimdi ise her şarkısı çalındığında sonsuzlukta bam telimize dokunacak. Güle güle Kuzey’in oğlu… Karadeniz’in evladı Volkan Konak.”

Kaynak: Haber Merkezi