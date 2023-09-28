Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!

Sayan, "Normal sohbet ettik. Biz neredeyse her gün konuşuyoruz Demet ile" derken, Özdemir ise "Biz tatil boyunca hep mesajlaştık, bir araya gelmek için çok bekledik. O yüzden uzun sürdü bu akşamki buluşma ve sohbet" açıklamasında bulundu.