Alfapetek Bayramda Ekranlara Damga Vurdu: Kahkahalar Havada Uçuştu

Ünlü isimler, eğlenceli anlar ve kıyasıya rekabet… Alfapetek’in Bayram Özel bölümü, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Alfapetek Bayramda Ekranlara Damga Vurdu: Kahkahalar Havada Uçuştu

TV100’ün sevilen bilgi yarışması Alfapetek, Ramazan Bayramı’nda da ekran başındakilere keyif dolu anlar sundu. Ali İhsan Varol’un enerjik sunumuyla renklenen "Alfapetek Bayram Özel", ünlü konuklarıyla bayram coşkusunu evlere taşıdı.

Gülsim Ali, Berk Oktay, Melis Kızılaslan ve Burç Kümbetlioğlu’nun konuk olduğu özel bölümde, hem kahkaha hem de tatlı rekabet eksik olmadı. Ünlü isimlerin samimi sohbetleri ve kıyasıya mücadelesi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ali İhsan Varol’un özgün sunumu ve konuklarıyla kurduğu sıcak diyaloglar, geceye ayrı bir tat katarken, "Alfapetek Bayram Özel" bölümü hafızalara kazınan anlara sahne oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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