Emekliler İçin O Ülke Düğmeye Bastı: Emekli Maaşını Taşıyan Vatandaşlığı Kapacak! Tamamen Ücretsiz

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Arjantin, emekli maaşını ülkeye taşıyanlara oturum izni ve vatandaşlık vereceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Emekliler İçin O Ülke Düğmeye Bastı: Emekli Maaşını Taşıyan Vatandaşlığı Kapacak! Tamamen Ücretsiz - Resim: 1

Emeklilik hayatını yurt dışında geçirmek isteyenler için Arjantin cazip bir seçenek sunuyor. Ülke, emekli maaşını Arjantin’e taşıyanlara oturum izni verirken, üç yıl sonunda vatandaşlık başvurusu yapma hakkı tanıyor.

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Emekliler İçin O Ülke Düğmeye Bastı: Emekli Maaşını Taşıyan Vatandaşlığı Kapacak! Tamamen Ücretsiz - Resim: 2

ÜLKENİN İSTEDİĞİ ŞARTLAR NELER?

Arjantin’de oturum izni almak için emekli maaşının ülkeye aktarılması yeterli. Üstelik bu imkan sadece emeklilerle sınırlı değil; kira gibi düzenli bir gelir beyan eden kişiler de belirli şartları sağlayarak oturum hakkı elde edebiliyor.

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Emekliler İçin O Ülke Düğmeye Bastı: Emekli Maaşını Taşıyan Vatandaşlığı Kapacak! Tamamen Ücretsiz - Resim: 3

ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEKLER

Arjantin, emeklilere sunduğu yaşam standartları ve sosyal haklarla da öne çıkıyor. Ülkede oturum izni alanlar, vatandaşlarla eşit şekilde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu imkanlar, yurt dışında huzurlu bir yaşam arayışında olan emekliler için Arjantin’i cazip bir alternatif haline getiriyor.

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