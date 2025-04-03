Emekliler İçin O Ülke Düğmeye Bastı: Emekli Maaşını Taşıyan Vatandaşlığı Kapacak! Tamamen Ücretsiz

ÜLKENİN İSTEDİĞİ ŞARTLAR NELER?

Arjantin’de oturum izni almak için emekli maaşının ülkeye aktarılması yeterli. Üstelik bu imkan sadece emeklilerle sınırlı değil; kira gibi düzenli bir gelir beyan eden kişiler de belirli şartları sağlayarak oturum hakkı elde edebiliyor.