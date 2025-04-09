AFAD Duyurdu: Akdeniz'de Korkutan Deprem

AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD Duyurdu: Akdeniz'de Korkutan Deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de saat 19.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin derinliği 6.62 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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