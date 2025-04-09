AFAD Duyurdu: Akdeniz'de Korkutan Deprem
AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de saat 19.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremin derinliği 6.62 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-04-09
Saat:19:14:29 TSİ
Enlem:34.90278 N
Boylam:26.03528 E
Derinlik:6.62 km
Detay:https://t.co/VwdAur6z6F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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