Nakit Paralar Tarih Oluyor! Düğmeye Basıldı, Dijital Para Dönemi Başlıyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB), nakit paranın yerini alacak dijital euro için geri sayıma başladı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital para biriminin birkaç yıl içinde kullanıma sunulabileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital para çalışmalarında önemli bir eşik aşılmak üzere. ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Piero Cipollone, dijital euro projesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cipollone, gerekli yasal düzenlemelerin 2025 yılının başında tamamlanmasının hedeflendiğini, sonrasında ise dijital euronun piyasaya sürülmesi için 2 ila 3 yıllık bir sürece ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
'NAKİTİN SONUNA GELİYORUZ'
Piero Cipollone, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, "Tüm yasal hazırlıkların 2025’in başlarında tamamlanmasını umuyoruz. Ardından dijital euroyu piyasaya sunmak için birkaç yıla ihtiyacımız olacak" dedi. Cipollone’ye göre bu süreç, Avrupa’da nakit kullanımının sonunu getirebilecek kadar kapsamlı olacak.
DİJİTAL EURO NE SUNACAK?
Dijital euro, mevcut Visa ve Mastercard gibi kartlı ödeme sistemlerinden farklı olarak tüketiciye doğrudan Avrupa Merkez Bankası ile bağlantı kurma imkânı sunacak. Kullanıcılar, tıpkı nakit parada olduğu gibi merkez bankasına doğrudan erişebilecek ve güvenli, hızlı işlemler gerçekleştirebilecek.
En dikkat çeken özelliklerden biri ise dijital euronun hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kullanılabilecek olması. Böylece internet bağlantısı olmadan bile ödeme yapılabilecek.
SİYASİ UZLAŞMA KRİTİK ROL OYNAYACAK
Dijital euro projesinin ilerlemesinde Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında sağlanacak siyasi mutabakat büyük önem taşıyor. Cipollone, bu uzlaşının yaz aylarından önce sağlanabileceğini belirtirken, Avrupa Parlamentosu’nun karar sürecinin biraz daha zaman alabileceğini vurguladı.
'ECB'NİN KÂRLILIĞI ARTTI'
Aynı etkinlikte konuşan Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise dijital euro çalışmalarına yönelik siyasi etkileri değerlendirdi. ABD'de Donald Trump’ın yeniden başkan olması durumunun süreci etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Aksine bu durum ECB’nin kararlılığını artırıyor” yanıtını verdi.