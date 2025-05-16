Nakit Paralar Tarih Oluyor! Düğmeye Basıldı, Dijital Para Dönemi Başlıyor

DİJİTAL EURO NE SUNACAK?

Dijital euro, mevcut Visa ve Mastercard gibi kartlı ödeme sistemlerinden farklı olarak tüketiciye doğrudan Avrupa Merkez Bankası ile bağlantı kurma imkânı sunacak. Kullanıcılar, tıpkı nakit parada olduğu gibi merkez bankasına doğrudan erişebilecek ve güvenli, hızlı işlemler gerçekleştirebilecek.

En dikkat çeken özelliklerden biri ise dijital euronun hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kullanılabilecek olması. Böylece internet bağlantısı olmadan bile ödeme yapılabilecek.