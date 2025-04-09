Bayburt'ta Tüyler Ürperten Cinayet İddiası! Kız Yurdu Ayaklandı, Gerçek Ortaya Çıktı

Bayburt'ta bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda kan donduran bir cinayet yaşandığı iddia edildi. Dışarıdan bir kişinin yurda girerek, mescitte namaz kılan bir öğrencinin boynunu kestiği öne sürüldü.

Öğrencilerin ayaklanarak tepki gösterdiği iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden (KYGM) açıklama yapıldı. Açıklamada 'cinayet' iddialarının doğru olmadığı, öğrencinin kendisine zarar verdiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

KYGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet” iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi