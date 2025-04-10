Endonezya Cumhurbaşkanı, TBMM'de... 'Kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti'

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Prabowo konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Endonezya için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet.

Bizler için Türkiye aslında Osmanlı İmparatorluğunun bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz.

Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz.

Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti."

Kaynak: AA