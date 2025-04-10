Endonezya Cumhurbaşkanı, TBMM'de... 'Kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti'

Meclis'te konuşan Cumhurbaşkanı Prabowo, "Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti" dedi.

Son Güncelleme:
Endonezya Cumhurbaşkanı, TBMM'de... 'Kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti'

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Prabowo konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Endonezya için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet.

Bizler için Türkiye aslında Osmanlı İmparatorluğunun bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz.

Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz.

Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti."

Meclis'te 'Bektaşi' Gerginliği! AKP'li Vekilin Fıkrası Tepki Çekti, Bekir Bozdağ Özür İstediMeclis'te 'Bektaşi' Gerginliği! AKP'li Vekilin Fıkrası Tepki Çekti, Bekir Bozdağ Özür İstediSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Endonezya TBMM
Son Güncelleme:
Akademisyen Levent Dölek Tahliye Edildi Akademisyen Levent Dölek Tahliye Edildi
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
BEŞTEPE'DE TARİHİ TEMAS! Cumhurbaşkanı-DEM Parti Görüşmesi Başladı, İşte İlk Kareler... 13 YIL SONRA İLK TEMAS!
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor