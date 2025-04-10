Vatandaş En Başarılı Belediye Başkanını Seçti: Zirvede Kim Var?

ALF Araştırma, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının memnuniyet oranına ilişkin bir anket çalışması yaptı. Yerel yönetimlerde halk memnuniyetinin zirvesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Vatandaş En Başarılı Belediye Başkanını Seçti: Zirvede Kim Var?

ALF Araştırma’nın Nisan 2025 tarihli anketi, Türkiye genelindeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının vatandaş memnuniyeti oranlarını ortaya koydu. 17.420 katılımcıyla yapılan ve 30 büyükşehri kapsayan araştırmada, halkın yerel yönetimlere duyduğu memnuniyet ölçüldü.

Sosyal medya ve dijital platformlardan elde edilen verilerle desteklenen çalışmada, hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkanlarının performansları değerlendirildi.

EN BAŞARILI BAŞKAN İMAMOĞLU

Ankete göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 62,3 memnuniyet oranıyla zirvede yer aldı.

Vatandaş En Başarılı Belediye Başkanını Seçti: Zirvede Kim Var? - Resim : 1

Onu yüzde 60,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 59,5 memnuniyet oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

İlk beşte yer alan diğer isimler ise şöyle:

Özlem Çerçioğlu (Aydın): yüzde 58,9
Ferdi Zeyrek (Manisa): yüzde 58,8

BAŞARILI İLÇE BAŞKANLARI

İlçeler düzeyinde ise Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir yüzde 68,3 memnuniyet oranıyla birinci sırada yer aldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yüzde 67,4 ile ikinci olurken, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yüzde 56,9 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Vatandaş En Başarılı Belediye Başkanını Seçti: Zirvede Kim Var? - Resim : 2

Memnuniyet oranı yüzde 50’nin üzerinde olan diğer başarılı ilçe belediye başkanları ise şunlar:

Kazım Kurt (Odunpazarı): yüzde 56,7
Hatice Gençay (Didim): Yüzde 55,6
Orhan Çerkez (Çekmeköy): Yüzde 55,0
Ali Kemal Deveciler (Burhaniye): Yüzde 54,4
Onursal Adıgüzel (Ataşehir): Yüzde 54,2
Ali Demirçalı (Yüreğir): Yüzde 53,3
B. Yıldız Ünsal (Karşıyaka): Yüzde 52,5

Araştırma bulgularına göre, vatandaş memnuniyetini etkileyen en önemli faktörler belediye hizmetlerinin kalitesi, şeffaflık ve halkla etkili iletişim olarak öne çıkıyor.

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