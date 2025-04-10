Başkanlardan 'Bürokrat' İsyanı: Cumhurbaşkanı'na Tek Tek Şikayet Ettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı toplantının basına kapalı bölümünde İl Başkanlarının şikayetlerini dinledi.

İddiaya göre İl Başkanları çok dertliydi. Sorunlarını anlatan başkanlar, bürokratik engelleri şikayet etti.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; İl Başkanları, Cumhurbaşkanı'na bürokratlara ulaşamadıklarını ve sorunları anlatamadıklarını söyledi.

Özellikle sağlık alanında sorunlar yaşadıklarını ifade eden başkanlar, çözüm için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kurmaylarına konu hakkında talimat verdiği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi