Başkanlardan 'Bürokrat' İsyanı: Cumhurbaşkanı'na Tek Tek Şikayet Ettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları ile bir araya geldi. Başkanların sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı, kurmaylarına talimat verdi. İşte detaylar...

Başkanlardan 'Bürokrat' İsyanı: Cumhurbaşkanı'na Tek Tek Şikayet Ettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı toplantının basına kapalı bölümünde İl Başkanlarının şikayetlerini dinledi.

İddiaya göre İl Başkanları çok dertliydi. Sorunlarını anlatan başkanlar, bürokratik engelleri şikayet etti.

Başkanlardan 'Bürokrat' İsyanı: Cumhurbaşkanı'na Tek Tek Şikayet Ettiler! - Resim : 1

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; İl Başkanları, Cumhurbaşkanı'na bürokratlara ulaşamadıklarını ve sorunları anlatamadıklarını söyledi.

Özellikle sağlık alanında sorunlar yaşadıklarını ifade eden başkanlar, çözüm için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kurmaylarına konu hakkında talimat verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör AtamasıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör AtamasıGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'Cunta' TepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'Cunta' TepkisiSiyaset

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan AKP Sağlık
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Mahir Polat Tahliye Edildi! İşte İlk Sözleri... Mahir Polat Tahliye Edildi! İşte İlk Sözleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kafa Karıştıran Anlaşma! 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na Önemli Atamalar Cumhurbaşkanı'ndan Politika Kurullarına Önemli Atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı
Özgür Özel'den Mahir Polat'a Ziyaret: 'Ortak Vicdan Harekete Geçti' Özgür Özel'den Mahir Polat'a Ziyaret
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kafa Karıştıran Anlaşma! 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale