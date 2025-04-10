Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı Heyetiyle Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti'nin İmralı heyeti ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı Heyetiyle Görüşecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrı siyaset arenasında yeni bir süreci başlattı.

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmelerinin ardından Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kongresini toplayarak feshetme çağrısına PKK'dan olumlu karşılık geldi.

DEM Parti'nin İmralı heyeti Meclis'te siyasi parti temsilcileriyle görüşmelere başladı. Heyet, AKP Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile de görüştü.

Gözler DEM Heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye çevrilmişken tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı Heyetiyle Görüşecek - Resim : 1

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyetin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

Görüşme saat 13.30'da Beştepe'de gerçekleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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