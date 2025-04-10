Diyarbakır’da Cinayetten Aranan 2 Firari Yakalandı

Diyarbakır’da cinayet suçundan 2007'den beri aranan şahıs ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.

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Diyarbakır’da Cinayetten Aranan 2 Firari Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar çerçevesinde aranan firarilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 2007 tarihinden bu yana "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan A.R.T. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Dicle ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlarla yakalandı.

2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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