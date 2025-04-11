Yanan Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ’ın Maden ilçesinde belediye binası yakınında bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konteyner, kullanılamaz hale geldi.

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Yanan Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ’ın Maden ilçesinde belediye binası yakınında bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışıldı.

Ancak iddiaya göre, yangına müdahale için gelen itfaiye aracında teknik bir arıza meydana geldi. Bu aksaklık nedeniyle ekipler alevlere zamanında müdahale edemedi. Arızanın giderilmesinin ardından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Tamamen yanan konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Elazığ Yangın İtfaiye
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