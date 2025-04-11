Mezarlıktan Gelen Sesler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı… Gerçek Dakikalar Sonra Ortaya Çıktı

Siirt’te bir mezarlıkta yaşanan olay herkesin yüreklerini ağzına getirdi. Mezarlıktan gelen sesler sonrasında tüm mahalleli mezarlığa akın etti. Olayın aslı ise saatler sonra ortaya çıktı. İşte filmleri aratmayan olayın detayları…

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Siirt’te hayatını kaybeden 63 yaşındaki Naif Sepet’in cenazesi, cenaze namazının ardından mahalleli tarafından defnedilmek üzere Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’na getirildi.

Sabah saatlerinde Naif Sepet’in mezarını ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarın içinden ses geldiğini iddia etti. Korkunç iddianın ardından Naif Sepet’in yakınları ve mahalleli, mezarlığa akın etti.

Mezarlıktan Gelen Sesler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı… Gerçek Dakikalar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1

MEZARI AÇILIP KAPATILDI

Herkesin yüreğini ağzına getiren iddianın ardından mezar açılarak kontroller yapıldı. Naif Sepet’in hiçbir yaşam belirtisi göstermediği öğrenildi. Sepet’in mezarı yeniden kapatıldı.

Mezarlıktan Gelen Sesler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı… Gerçek Dakikalar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 2

ŞANLIURFA’DA DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Daha önce, benzer bir olay Şanlıurfa’a yaşanmıştı. Kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki İbrahim A. Onikiler Mahallesi Ubeydullah Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra, Harrankapı Aile Mezarlığı'na defnedilmişti.

İbrahim A'nın annesi ve kız kardeşinin, mezardan ses geldiği iddiası üzerine mezarı açılmış, ibrahim A.’nın cesedi, araçla özel bir hastaneye götürülmüştü.

Hastanede herhangi bir yaşam fonksiyonuna rastlanmadığı belirtilen İbrahim A'nın cesedi, daha sonra otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edilmişti.

Harrankapı mezarlık görevlisi Naif Poyraz olaya ilişkin şunları söylemişti: Cesedin çıkarıldığını görmedim. Ancak mezarları kontrol ettiğimiz esnada, bir vatandaş gelerek 'bir mezarı açıp cesedi çıkarıyorlar' dedi. Bunun üzerine mezarın bulunduğu yere gidince, cenazenin alındığını gördüm.

Kaynak: DHA

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